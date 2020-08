Del Piero: “Inter? Ha tutto per vincere, ma vedremo tra 2-3 settimane. Non si sa cosa…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero, ex centravanti, ha parlato così del momento dell’Inter e della possibilità di poter vincere l’Europa League: “Vediamo cosa succede tra 2-3 settimane. L’Inter può farcela a vincere l’Europa League, ha tutto, lo diciamo da anni: ha giocatori, ha qualità, ora ha anche un allenatore e una struttura societaria solidi. Ha tutto per vincere, poi non si sa cosa succede all’interno: ma è la squadra più vicina alla Juventus in questo momento, anche se manca qualcosa”.