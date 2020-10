Del Piero: “Su Conte dico due cose. Eriksen? Se Antonio lo fa giocare vuol dire che…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero, ex centravanti della Juventus, ha parlato così della vittoria dell’Inter sul campo del Genoa: “Su Conte dico due cose: siamo ad inizio stagione e la campagna acquisti dell’Inter non è male, la rosa non dell’Inter non è male. Poi è il secondo anno, all’interno della società si creano equilibri e cose positive: le cose devono andare a migliorare. Dopo un’estate tumultuosa, poi si sono trovati insieme e sono andati avanti: sono segnali importanti che Antonio sta dando in campo. L’Inter ha grandissime potenzialità e lui lo sa: deve trovare il modo di farle uscire. Eriksen? Se Conte ci crede e lo fa giocare, al di là delle difficoltà e del fatto che Barella si sposa meglio con l’intensità che chiede, vede qualcosa in ottica futura”.