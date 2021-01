Gentile (Sky): “Sanchez finora non ha inciso, Lukaku le gioca tutte. Per Inter e Milan…”

Della sfida tra Inter e Milan di Coppa Italia ha parlato a Skysport pure Riccardo Gentile. Il giornalista ha parlato di Sanchez, favorito per un posto da titolare. «Il giocatore che abbiamo visto finora non può aiutare Lukaku, onestamente. Mi è sembrato non incisivo. Non parlo solo dei gol segnati, due in novecento minuti giocati e sono pochi. Le sue caratteristiche tecniche gli permetterebbero di essere un uomo assist, in grado di favorire anche le prestazioni del belga. Ma per quanto si è visto da inizio stagione, anche se gioca poco e non è facile prendere confidenza con il campo e certe gerarchie si possono pagare, faccio fatica a pensare che sia l’uomo della svolta. Ammesso che all’Inter serva una svolta. Lukaku poi è forse l’unico centravanti della Serie A che non riposa mai, o comunque raramente. E se le giochi tutte prima o poi un piccolo caso fisiologico possa esserci».

-Cambiare i due giocatori sugli esterni per l’Inter può diventare un problema?

Credo che Conte abbia individuato, da un po’, la sua Inter preferita con il 3-5-2 con gli esterni Hakimi e Young. Considerando che i cambi ce l’ha e la possibilità di far rifiatare i suoi ce l’ha, credo sia opportuno cambiare. Vero che questa sera si gioca un derby ed è una gara secca. Il risultato sarà importante per entrambi, ed è importante per i tifosi una partita così. Ma Conte è chiamato a delle scelte. Hakimi ad Udine era bravo a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica ma meno lucido del solito. Credo sia subentrato, normalmente, un po’ di stanchezza. Darmian poi quando è stato chiamato in causa ha fornito sempre prestazioni convincenti.

-Quanto è importante per l’una e l’altra squadra la sfida di stasera?

Per entrambi tantissimo. Per il Milan può essere l’occasione di vincere un trofeo. Si tratta del derby e potrebbe essere significativo anche per le prossime partite di campionato. Non perderla, passare il turno, darebbe a chi la vince uno stimolo di forza in più. Poi bisognerà guardare anche l’andamento, come si perde o come si vince. Ma è fondamentale non sfigurare per entrambi.

(Fonte: SS24)