A testimoniarlo è il profilo X del club rossonero, che non ha pubblicato alcun post dopo quello al termine della gara valida per il 33° turno di campionato.

Un silenzio assordante per i rossoneri, che hanno visto l'Inter di Inzaghi scrivere la storia e laurearsi campioni d'Italia proprio sotto i loro occhi.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.