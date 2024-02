«Lukaku è uno dei giocatori più forti al mondo in quel ruolo, accontentarci sarebbe sbagliato ma lui la prestazione l'ha fatta, ha tirato come contro il Cagliari in porta 5-6 volte, se lo fa in tutte le partite che restano i gol li fa, è nato facendo gol, a 19 anni aveva 100 gol in Premier League. Deve riuscire a fare gol anche quando ha l'uomo addosso. Sono contento delle sue prestazioni e dell'atteggiamento. Suoi e degli altri compagni», ha sottolineato sul suo giocatore.