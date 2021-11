Serie A, De Siervo: “La politica dimostra di odiare il calcio. Chiesto tavolo per riforme”

L'ad della Lega Calcio ha parlato a Il Sole 24 Ore della relazione tra la politica e il massimo campionato italiano

«Il nostro è un Paese in cui, nei fatti, la politica dimostra di odiare il calcio». In un'intervista concessa a Il Sole 24 Ore, l'ad della Serie A mette nel mirino le istituzioni. «Si deve superare le posizioni populiste e pilatesche che hanno caratterizzato la relazione tra politica e Serie A in questi ultimi anni. È bene ricordare che la Serie A è il motore economico di tutto il sistema», ha spiegato.