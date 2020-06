De Vrij: “Il gol? Al posto giusto nel momento giusto. Rimontata con carattere, fino alla fine…”

Stefan de Vrij dopo la vittoria contro il Parma ai microfoni di Inter TV: “Il gol? Al posto giusto nel momento giusto. Soddisfazione per il gol e per la vittoria. Siamo contenti, sì. Abbiamo sempre cercato di fare la partita, di creare occasioni. Abbiamo fatto fatica e abbiamo sofferto il contropiede, sono bravi in quello. Non è facile andare in svantaggio subito, almeno sul carattere siamo riusciti a rimontarla. Sto sempre migliorando e cercando di fare il massimo in ogni partita. Molto importante per lo spirito la reazione e il fatto di averla rimontata negli ultimi minuti. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Cercheremo di vincere ogni partita. A partire da mercoledì. Dobbiamo essere pronti tutti quanti”.

(Inter TV)