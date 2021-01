Di Biagio sull’Inter: “La vedo bene, margini di miglioramento incredibili. Conte maestro e…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’ex giocatore e allenatore Luigi Di Biagio ha parlato così delle difficoltà della Juventus:

“Non è facile per la Juve recuperare, dovrebbe rimontare punti a diverse squadre. La Juve è in difficoltà, il percorso di Andrea è naturalmente difficile, i senatori sono dalla sua ma la classifica non è bella in questo momento, la distanza si sta allungando. Aveva trovato continuità ma basta una partita sbagliata e torni a fare un passo all’indietro”.

RICORDI DA CALCIATORE – “La speranza è che riesca ad impormi come allenatore anche in una grande squadra come ho fatto da giocatore, pian piano arriverà l’occasione giusta”.

UNDER 21 – “Esperienza molto positiva, non ho vinto l’Europeo ma lascio con 8 anni di lavoro alle spalle. Il 90% dei giocatori sono nella Nazionale A, abbiamo pareggiato a Wembley con 80mila spettatori dando spettacolo”.

INTER – “La vedo molto bene, Antonio è un maestro. Tiene tutti sulla corda, non molla mai: aggiungo che l’Inter ha margini di miglioramento incredibili, sta cercando quell’equilibrio che il Milan non ha ancora trovato, anche rispetto a Juve e Napoli”.