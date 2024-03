Di Biagio: “Ho visto Inzaghi un po’ agitato. Asllani? Mi ha sorpreso che…”

In studio a DAZN, l’ex giocatore Gigi Di Biagio ha parlato così dopo la vittoria dell'Inter contro il Genoa a San Siro. “Asllani? Per me, la sorpresa è rispetto allo scorso anno in cui giocava poco. Per me è di altissimo livello e lo sta dimostrando. Inzaghi l’ho visto un po’ agitato e preoccupato, aveva capito le difficoltà della partita secondo me", le sue dichiarazioni.