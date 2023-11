Di Biagio: “Scudetto, Inter troppo più forte e completa: rispetto alla Juve…”

"Si affrontano le due migliori difese, sarà una gara bloccata. Io credo che la Juve cercherà di vincere. E in effetti un successo potrebbe darle slancio. Ma oggi l’Inter è più avanti nel percorso, per organico e per consapevolezza: il cammino in Champions della scorsa stagione è stato eccezionale, difficile da ripetere. E ora è un valore aggiunto".

Di Biagio prosegue:

"Inzaghi ha un gran centrocampo, persino uno come Frattesi fatica a trovare spazio. E io invece dico che potrà essere proprio lui il valore aggiunto: sa far tutto, pure la seconda punta o l’esterno all’occorrenza. La Juve mi pare un vulcano pronto a esplodere: ancora non si è visto Vlahovic e chissà che il mercato a gennaio non regali qualcosa in mezzo al campo. Ma l’Inter ha giocatori in crescita in ogni reparto. Un nome? Dimarco, lo conosco da sempre".

