Taremi, l’Inter cerca accordo immediato. Ecco la strategia tra gennaio e giugno

"Ecco perché il nome di Taremi è tornato d’attualità, anche se per adesso non ci sono stati passi concreti in tal senso. Ciò che l’Inter potrà fare sarà impostare un discorso chiaro con il Porto, ma solo se i nerazzurri dovessero raggiungere entro gennaio un accordo totale con la punta iraniana, e per adesso non è così", si legge ancora. Qualora Taremi e l'Inter trovassero l'accordo Ausilio partirebbe alla volta del Portogallo per portare a Milano l'attaccante. Che sarà impegnato comunque in Coppa D'Asia e arriverebbe in Italia a febbraio. Si pensa si possa arrivare ad un accordo per 5-6 mln. O almeno i dirigenti dell'Inter stanno pensando ad un piano che possa convincere i portoghesi: è una questione aperta.