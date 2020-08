Di Gennaro: “Conte ha esagerato, per me messaggio d’addio. Ma se resta prenderanno…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha parlato così dell’Inter e dei temi più caldi attorno alla squadra nerazzurra: “Lautaro ha solo 22 anni e ha tempo per migliorarsi e con Lukaku ha un’ottima intesa. Prima di fare degli acquisti però, l’Inter deve pensare a cosa fare con Conte. Secondo me c’è stata un’esagerazione dell’allenatore stesso, riguardo appunto delle dichiarazioni a mio avviso un po’ fuori luogo. Se invece lo terranno e poi prenderanno un attaccante può anche andare, però a mio avviso dovrebbero acquistare un centrocampista. Hanno preso Hakimi come laterale destro di difesa, ma secondo me servirebbe anche un terzino sinistro. Le parole di Conte però le recepisco come un messaggio d’addio, perché al termine della finale di Europa League ha detto praticamente questo“.