SM – Conte, tutti i motivi della rottura con l’Inter. Ma Zhang non accetterà di…

Antonio Conte si è sentito un comandante solo al timone di una nave spesso in tempesta. E’ quanto riporta SportMediaset, che elenca i motivi dell’insoddisfazione del tecnico sulla sua stagione in nerazzurro. Il filo ha cominciato a strapparsi quasi subito, come dimostrano gli sfoghi disseminati già nei primi mesi sul ritardo dell’acquisto di Lukaku e sui mancati arrivi di Vidal e Dzeko, con i quali Conte è ancora convinto che avrebbe vinto tutto.

Non solo il mercato, ma anche la notizia del proiettile ha segnato molto il tecnico salentino, che avrebbe voluto un forte intervento della società per evitare una fuga di notizie che ha causato molta preoccupazione alla famiglia. Il mercato torna a scuoterlo però dopo Dortmund insieme all’acquisto di Eriksen al posto di Vidal, che a gennaio comincia ad incrinare il suo rapporto con Marotta.

Tante gocce che fanno traboccare il vaso insieme al calendario che l’Inter è costretta ad affrontare nel post-lockdown, che fa letteralmente esplodere Conte. Gli ultimi strappi poi a Bergamo e Colonia. Una vittoria dell’Europa League forse avrebbe potuto cambiare il finale della sua storia in nerazzurro e avrebbe potuto dargli la forza per avere un mercato come quello dell’anno scorso e un cambio radicale in società ad ogni livello.

Adesso sembra difficile che Zhang possa dargli carta bianca su tutto: il giovane presidente proverà ad abbracciarlo di nuovo e ad andargli incontro. Ma la storia di Antonio Conte alla guida dell’Inter, conclude l’emittente, sembra arrivata ormai ai titoli di coda.