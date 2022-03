Di Gennaro: “Inter? L’espulsione di Sanchez ad Anfield ha modificato tutti i piani”

Intervistato da TMW Radio, Antonio Di Gennaro è tornato sulla partita di Anfield Road tra Liverpool e Inter, vinta dai nerazzurri per 1-0

“Io se fossi in lui prima penserei di tornare ad un livello fisico migliore. La società si è accorta che i continui infortuni possono pregiudicare il suo apporto alla squadra. Dybala è quello che dovrebbe fare la differenza e prendere finalmente in mano la squadra come leader in attacco. Ora forse ha capito che la società non farà di tutto per tenerlo”.