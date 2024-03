Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha parlato così del caso Acerbi-Juan Jesus: "A sensazione penso che abbia ragione Juan Jesus perché nelle immagini si vede Acerbi che gli chiede scusa. Secondo me Acerbi doveva chiedere scusa a fine partita e finiva lì. Poi la questione è terminata a tarallucci e vino, questo dispiace. Forse visto l’Europeo si è scelto di non squalificarlo, questo viene in mente sicuramente. Se fosse successo lo stesso episodio con un calciatore della Juve? Se colpevole doveva essere punito, questo sì. Sarebbe stato meglio parlare di altro comunque, visto che il calcio italiano pochi mesi fa è stato al centro dello scandalo scommesse”.