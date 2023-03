Di Livio: “-15 Juventus? Dirigenti poco professionali. Il caso Pogba…”

"Allegri ha fatto benissimo a trattarlo così. Non mi aspettavo un ritardo così da un giocatore che non ha mai giocato. Io credo che ci voglia più professionalità in queste situazioni. Fossi un giocatore che tutti stanno aspettando da mesi, andrei al campo un'ora e mezzo prima della convocazione".

"Io credo che c'è stata poca professionalità da parte dei dirigenti. Sono stati commessi errori troppo gravi. Un professionista non li può fare. Poi dico anche che secondo me la pena è stata eccessiva e rapida. Potevano prendersi del tempo e ragionare su quale potesse essere una via di mezzo. Così hanno rovinato una società non solo per questa stagione, ma anche per la prossima".