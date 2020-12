L’ex allenatore Gianni Di Marzio, padre del giornalista esperto di mercato, intervistato da Tmw Radio parlato di un attaccante brasiliano nel mirino dell’Inter:

“Marcos Paulo (Fluminense), centravanti-ala che mi ha impressionato più di tutti. Ha passaporto portoghese, molto bravo più come punta. E va in scadenza a giugno 2021. La Fluminense sta facendo di tutto per rinnovare, ma i procuratori lo vogliono mettere sul mercato. So che l’Inter è sulle sue tracce”.