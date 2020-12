Marcos Paulo, Inter preme: “Può firmare subito a zero, contatti con gli agenti”. La Flu…

L’Inter continua a premere per Marcos Paulo. Come riporta calciomercato.com, il club nerazzurro ha fiutato l’occasione di ingaggiare a parametro zero il giovane attaccante brasiliano classe 2001, che ha anche passaporto portoghese. Il giocatore della Fluminense, infatti, ha il contratto in scadenza e potrebbe firmare subito a parametro zero, per poi arrivare a giugno in Italia.

I contatti con i suoi agenti vanno avanti, anche se il club brasiliano, riporta la testata, non ha alcuna intenzione di arrendersi:

“Il club brasiliano ha rilanciato nella scorsa settimana offrendogli un contratto triennale, con eventuale aumento dell’ingaggio di Marcos Paulo ma inserendo una clausola rescissoria al ribasso, sapendo che il ragazzo sogna di andare presto in Europa“.

La Flu spera nella gratitudine del ragazzo, che da parte sua ha l’obiettivo Europa (e Inter). E da Viale della Liberazione continuano a premere. Marcos Paulo nel mirino, un acquisto di talento per il futuro.

(Fonte: calciomercato.com)