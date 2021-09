Di Marzio: “Insigne, caso anomalo. Di questo passo a gennaio firma con…”

Le parole dell'ex allenatore: "Insigne? Lo fanno passare per chi non ha interesse a rimanere, ma non è così. Non me ne capacito"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato così di Lorenzo Insigne, obiettivo di mercato dell'Inter che va in scadenza a giugno 2022 col Napoli: "Il caso di Lorenzo Insigne è anomalo: parliamo del capitano del Napoli, eppure ha il contratto in scadenza. Non gli hanno fatto un'offerta, ma vogliono far credere che sia lui a non voler restare. Non capisco. Lo fanno passare per chi non ha interesse a rimanere, ma non è così. Non me ne capacito. Il presidente Aurelio De Laurentiis manco lo saluta. A gennaio, di questo passo, Lorenzo va via e firma per un'altra squadra, ma in quel caso il Napoli non piglia un euro, perché lo lascia andare via a parametro zero. Ha sbagliato la dirigenza del Napoli, su questo non si discute. Insigne è un campione, un calciatore importante, un Nazionale ed il numero 10 della squadra che ha vinto l'Europeo".