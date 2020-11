Di Marzio e il calciomercato: “Una volta Preziosi mi chiamò e mi diede del terrorista perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianluca Di Marzio ha raccontato alcuni aneddoti inseriti poi nel suo libro Grand Hotel Calciomercato:

“A volte è successo di aver condizionato delle trattative? Sì, è capitato che diffondendo una notizia ci sono stati affari saltati o aumentati di valore. Ricordo Iturbe dalla Roma al Genoa: diamo la notizia prima di tutti, a quel punto le radio romane insorgono e l’affare salta. Preziosi la sera mi chiama e mi dà del terrorista, perché se fosse stato già in città non sarebbe più tornato indietro, ma era ancora a Roma. Io però ho fatto il mio lavoro… Gli ho anche chiuso la telefonata perché ero in diretta. Poi Iturbe è stato di nuovo vicino al Genoa ma non ci è mai andato, evidentemente era destino”.