Di Marzio: “Non credo Conte cambierà modulo per Eriksen. Non puoi mettere uno che…”

Per rendere al meglio nell’Inter, Christian Eriksen avrebbe bisogno di un cambio modulo. Ma Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, è convinto che Antonio Conte non metterà da parte il suo credo tattico per andare incontro al danese, accusato di non attaccare mai lo spazio. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Di Marzio ha detto:

“Mi sembra strano che non abbia gamba. Ha idee, è vero, ma non puoi mettere uno che non attacca mai lo spazio. Per lui devi cambiare modulo ma non credo che Conte lo farà“.

(Fonte: TMW Radio)