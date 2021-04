Di Marzio svela: “Ecco quando si ruppe il rapporto tra Spalletti e Totti”

Il retroscena svelato dall'ex allenatore: "Luciano Spalletti non sopportava certe abitudini di Francesco Totti"

Intervenuto ai microfoni di Canale 21, Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha svelato un retroscena sulla rottura tra Luciano Spalletti e Francesco Totti ai tempi della Roma: "Luciano Spalletti non sopportava certe abitudini di Francesco Totti. Non è un mistero che quando lo sorprese a giocare a carte alle due di notte i rapporti si ruppero definitivamente e l'allenatore glielo ricordò anche in seguito. Il mister è così, ha un carattere suo, particolare".