Di Napoli: “L’addio di Lukaku ha rovinato un po’ i piani dell’Inter, ma Inzaghi…”

ntervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha stilato la propria griglia in vista della prossima Serie A

"Credo che la Juventus sia ancora la squadra da battere, per organico, tecnico e tutto quanto. Anche il Napoli, se non fa stravolgimenti, è in linea per vincere il titolo. Così come l'Inter, perché Inzaghi ha fatto grandi cose alla Lazio ed è preparato. L'addio di Lukaku ha rovinato i piani, ma può far bene. Manca un po' la panchina a queste squadre".