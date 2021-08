Repubblica – Inter, dopo Dzeko un’altra punta: “Aggiunto un ultimo nome nella lista di Marotta”

Dopo Dzeko, l'Inter prenderà un'altra punta: secondo quanto riporta Repubblica, Marotta ha aggiunto un altro nome in lista

In casa Inter, oggi è il giorno di Edin Dzeko. Il calciatore è uscito ad Coni e ora si recherà ad Appiano Gentile per conoscere Simone Inzaghi e i nuovi compagni di squadra. Il calciatore arriva dalla Roma gratis, ma con bonus per i giallorossi in caso di qualificazione dell'Inter in Champions. Motivo per cui i nerazzurri dirotteranno gran parte del budget ottenuto dalla cessione di Lukaku per un'altra punta. Ecco i nomi di Repubblica: