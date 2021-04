Di Napoli: “Inter, quanti calci da Mazzola! Per punirmi mi fecero lavorare nella sede”

Arturo Di Napoli è cresciuto nelle giovanili dell'Inter. In un'intervista l'ex giocatore ricorda il suo passato in nerazzurro

Arturo Di Napoli è cresciuto nelle giovanili dell'Inter . L'ex giocatore, oggi allenatore del Cologno, in prima squadra colleziona sette presenze. A distanza di molti anni, Di Napoli ricorda gli anni della sua gioventù e i rimproveri ricevuti. "Ne ho presi di calci e tirate d'orecchie da Mazzola e dal mitico Benito Lorenzi. In un Padova-Inter, nelle giovanili, nel primo tempo non avevo molta voglia. Tra primo e secondo tempo perdevamo 1-0, Giuseppe Giavardi mi ha attaccato all'attaccapanni. Vincemmo 2-1 con la mia doppietta".

"L'Inter mi ha forgiato come uomo, com e calciatore. Una volta per punizione io andavo in sede a lavorare, Giavardi mi portava in sede e mi faceva lavorare. È stato un secondo papà e mi ha dato degli insegnamenti. Ho fatto il raccattapalle a un Inter-Napoli dove Maradona fece un gol di petto. Io impazzivo per Maradona, la sua maglia me la fece avere Benito Lorenzi".