Inter, non è ancora il momento del mercato: attesa per il vertice con Zhang

Sono già numerosi i nomi accostati ai nerazzurri in vista della prossima stagione, ma non è ancora possibile passare ai fatti

L'attenzione e gli sforzi dell'Inter sono tutti rivolti alla conquista dello scudetto, ma nel frattempo si rincorrono le voci di mercato in vista della prossima stagione: da De Paul a Florenzi, passando per Kean, sono numerosi i nomi accostati ai nerazzurri. Tuttavia, come scrive La Gazzetta dello Sport, prima di passare ai fatti occorrerà attendere il vertice con la proprietà: "Non è questa l'ora del mercato dell'Inter, ma lo è eccome per pensare a una traccia di lavoro. In attesa del vertice con Zhang, che definirà i margini di manovra del club".