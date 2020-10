Diego Lopez: “Con Vidal l’Inter lotterà per scudetto e Champions. Ho letto che…”

Intervenuto ai microfoni di AS, Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato così di Arturo Vidal e dell’apporto che può dare all’Inter: “Arturo Vidal è nel suo periodo migliore. Ha tanta voglia e tanta grinta. È un giocatore diverso, di grande qualità. Penso che con lui l’Inter lotterà per il vertice. Ho sempre pensato che Vidal sembri uruguaiano, ci piace molto come giocatore. Il Cile è sempre stato caratterizzato dal gioco, Vidal dà molto più carattere. Dà ribellione alla squadra. Ha anche molta qualità. È un calciatore a cui non piace mai perdere, che trasmette energia. È molto bello avere un giocatore del genere”.

L’Inter può lottare per la Champions con Vidal?

“Ho letto che il sogno di Vidal è vincere la Champions League e questo è un bene, perché significa che l’Inter ha preso un giocatore affamato. Penso che abbiano tutto per lottare per la Champions, perché c’è qualità in tutti i settori del campo. A livello di giocatori, è una grande squadra. Possono combattere per tutto, compreso il campionato contro la Juventus”.