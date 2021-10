Inter, rivoluzione in difesa: D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov non rinnoveranno

Con l'arrivo di Inzaghi i tre difensori hanno raccolto solamente le briciole: a giugno si punterà su altri profili

Preziose alternative la scorsa stagione, semplici comprimari quest'anno: Danilo D'Ambrosio, Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov hanno raccolto fin qui solo 77 minuti complessivi, con il trio Skriniar-de Vrij-Bastoni praticamente intoccabile. I tre esperti difensori, tutti in scadenza di contratto a giugno, secondo Tuttosport non prolungheranno la loro esperienza all'Inter.

"D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov erano tutti in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno, ma alla fine avevano prolungato per un anno. Difficile pensare oggi a un nuovo rinnovo, soprattutto perché l'Inter confida nella crescita dei giovani in prestito, in particolare Vanheusden (6 gare fin qui col Genoa) e Pirola (mai impiegato col Monza, possibile cambio di squadra a gennaio)".