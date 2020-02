TS – Il ‘difetto’ di Lukaku: non segna alle grandi. Ma con le altre è un carro armato che…

L’edizione odierna di Tuttosport analizza nel dettaglio il rendimento di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter è andato a segno anche giovedì in Bulgaria contro il Ludogorets. L’ennesimo gol di questa stagione per il belga, rinato grazie alla cura Conte. Tuttosport, in merito al belga, scrive così:

“Il belga è senza dubbio la stella di questa Inter, anche in Europa League ha timbrato il cartellino su rigore contro il Ludogorets – un gol non banale perché il 2-0 permetterà all’Inter di vivere una serata più tranquilla giovedì prossimo nel ritorno contro i bulgari -, ma soprattutto in questo suo primo campionato si è dimostrato un carro armato incapace di essere fermato nelle sfide contro le cosiddette medio-piccole. Lukaku, infatti, come analizzato a inizio settimana, si è portato dalla sua esperienza in Inghilterra al Manchester United il “difetto” di non segnare contro le prime cinque formazioni del campionato – in totale, 1 gol in 23 partite -, come confermato dalla casella “zero” nelle reti realizzate nelle partite contro Juventus, Lazio (due volte), Atalanta e Roma. Togliendo queste cinque gare, però, si evince anche un secondo dato, questo invece di tutt’altro spessore. Ovvero Lukaku ha segnato i suoi 17 gol nelle rimanenti 19 presenze in campionato”.