Dimarco a Inter TV: “Stasera una grande Inter, ma dobbiamo chiudere prima le partite”

Federico Dimarco ha gioito per la vittoria contro il Benfica ma allo stesso tempo ha anche puntato il dito su ciò che non ha funzionato. I nerazzurri hanno creato moltissimo ma hanno battuto la squadra portoghese solo per 1 rete a 0: "Benfica chiuso in difesa? Abbiamo fatto una grande partita, c'è stata una grande Inter a parte il primo tempo in cui eravamo un po' compassati. Ci siamo parlati e nel secondo tempo siamo entrati con grande voglia".