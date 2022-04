Inter, Dimarco: “Continuiamo così, poi vediamo che viene fuori”

Il giocatore ha parlato anche ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria sul Verona e spera nella continuità della squadra come Inzaghi

Il calciatore si è ritagliato uno spazio da titolare nella partita del Meazza sostituendo Bastoni che per Inzaghiaveva bisogno di qualche minuto di riposo. La strada nerazzurra ora sembra in discesa, ma c'è poco margine per sbagliare. A cominciare dalla gara di Coppa Italia contro il Milan. Che non frutterà punti a livello di campionato, ma se il mister ha parlato dell'importanza della testa non è un caso. Eliminare il Milan, come eliminare l'asterisco dalla classifica dell'Inter, col recupero con il Bologna può permettere ai nerazzurri di tornare a far paura.