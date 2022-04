Inter, Inzaghi in conferenza: “Trascinati dallo stadio. Barella out? Ecco perché”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria di questo pomeriggio raccolte da Fcinter1908.it

Al termine di Inter-Verona di questo pomeriggio, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti in sala stampa. Queste le parole in conferenza, riprese dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Abbiamo vinto una partita importante come quella di domenica. Nell'arco del campionato tutte le squadre di testa hanno avuto problemi, perso qualche punto e qualche giocatore importante. Sono molto contento per la gara fatta dalla squadra, abbiamo affrontato un avversario di valore che dopo Inter e Lazio ha il miglior attacco del campionato. Abbiamo concesso poco".