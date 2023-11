Così come Barella, anche Dimarco ha fornito un'ottima prestazione con la maglia dell'Italia. La Gazzetta dello Sport gli dà 7 in pagella

"Un paio di cambi di campo con piede da trequartista confermano il gran momento. Più che terzino è un'ala che si adatta anche in mediana come chiedeva il ct: non era scontato".