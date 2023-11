Mbappé: “Thuram? Sapevo avrebbe giocato da centravanti. Inter scelta giusta”

Questo pomeriggio Mbappé , dal ritiro della Nazionale francese, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa e tra le altre cose ha parlato di Thuram , attaccante dell'Inter . «Lo conosco da dieci anni, eravamo insieme a Clairefontaine (il centro giovanile di allenamento della Nazionale francese.ndr). Il suo nuovo ruolo da 9? Erano anni che gli dicevo che sarebbe finito a fare il centravanti. Non mi ascolta!», ha sottolineato il campione del PSG.

«Al Mönchengladbach, quando stava per iniziare tutto, gli ho detto che sarebbe finito al centro dell'attacco perché ha tutte le qualità per essere un bravissimo centravanti. Il suo inizio di stagione all'Inter lo dimostra. Sono felice per lui. Parliamo molto, parliamo quasi ogni giorno. Ho molto affetto per lui. Il suo inizio di stagione all'Inter dimostra che l'Inter ha fatto la scelta giusta e lì sta capendo qual è la sua posizione migliore», ha aggiunto sul calciatore nerazzurro.