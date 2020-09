Dimata: “Posso imparare molto da Lukaku. Sogno di raggiungere il suo livello”

Dopo un buon inizio con 2 gol in 4 partite, Roberto Martinez ha deciso di convocare Landry Dimata. L’attaccante dell’Anderlecht, classe ’97, in nazionale potrà imparare molto da un giocatore come Romelu Lukaku. “Siamo entrambi attaccanti, ma a parte questo non ci sono molte somiglianze. Certo che posso imparare molto da lui. Ho fatto tanta strada ed è ancora all’inizio della stagione, ma me la sto prendendo comoda. Sogno di raggiungere un giorno il livello di Lukaku, ma ho ancora molto da imparare“.

(voetbalkrant.com)