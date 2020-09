Riecco Lukaku, sui social posta l’arrivo nel ritiro del Belgio

Dopo la finale di Europa League era talmente arrabbiato per la sconfitta contro il Siviglia da sparire di circolazione per qualche giorno. I tifosi nerazzurri hanno capito l’amara delusione di Lukaku che con i suoi gol ha trascinato l’Inter in questa stagione e fino alla finale di coppa. E quella sera, per uno strano scherzo del destino, il suo autogol ha decretato la vittoria degli spagnoli. L’attaccante, leggendo tutti i messaggi dei tifosi nerazzurri che per lui hanno invaso il web, ha scritto un post nel quale si parlava di dispiacere e di ricominciare. Il calciatore interista, prima di tornare a disposizione di Conte, ha ricominciato dal Belgio. Sui social ha postato una sua foto dell’arrivo nel ritiro della Nazionale. Due le gare di Nations League da affrontare per il giocatore nerazzurro: contro la Danimarca il 5 settembre a Copenaghen e contro l’Islanda l’8 settembre, a Bruxelles. Arriverà con qualche giorno di ritardo alla Pinetina, ma lo aspettano tutti.