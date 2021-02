Diritti tv Serie A, irrompe Eleven Sports: coppia con Sky e contropiede a DAZN-TIM?

Potrebbe non essere finita la partita per i diritti tv della Serie A per il triennio 2021-24. Eleven Sports aggiunge la sua offerta a Sky

Marco Macca

Potrebbe non essere finita la partita per i diritti tv della Serie A in relazione al triennio 2021-24. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, infatti, Eleven Sports, piattaforma online che fa capo al presidente del Leeds United Andrea Radrizzani, avrebbe formulato un'offerta da 110 milioni di euro per la realizzazione del cosiddetto canale di Lega. Una proposta che andrebbe a unirsi ai 750 milioni di euro già offerti da Sky, che necessità della creazione del canale, dato che non ha il diritto di trasmettere le partite online in esclusiva.

In questo scenario, l'offerta del duo Sky-Eleven Sports sarebbe nel totale di 860 milioni di euro e andrebbe a superare così quella di DAZN-TIM, che ammonta attualmente a 840 milioni. Dunque, la situazione potrebbe essere rimescolata. Il tutto in attesa della prossima Assemblea di Lega, in programma venerdì 26 febbraio.

(Fonte: Calcio e Finanza)