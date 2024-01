Piace a Inter e Juve, Marianella: “Djalo per duttilità ed esperienza è un buon nome”

Massimo Marianella, giornalista e telecronista del canale satellitare, ha parlato del calciatore in questi termini: «Djalo è un giocatore duttile, l'ho commentato come difensore centrale e che gioca sulla fascia, il passaggio in Ligue1 gli ha dato più responsabilità ed è diventato più cattivo e fisico. Ha fatto esperienze di alto livello ed è un ottimo prospetto per le squadre italiane, ha giocato anche a sinistra, anche se preferisce giocare a destra. Per duttilità ed esperienza, è giovane ma ha giocato in diversi campionato, è un buon nome», le sue parole.