Djimsiti: “Lukaku l’attaccante più tosto in Serie A. Scudetto? Juve e Inter favorite”

Intervistato dal Corriere della Sera, il difensore dell'Atalanta indica in Big Rom l'attaccante più difficile da marcare in Serie A

L'attaccante più difficile da marcare in Serie A? Romelu Lukaku. Intervistato dal Corriere della Sera, Berat Djimsiti non ha dubbi: è Big Rom il più tosto in Serie A. "La Serie A ha attaccanti fortissimi, giocarci contro è uno stimolo per fare meglio. Il più tosto è senz’altro Lukaku".