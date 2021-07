TS – “Giù le mani da Lukaku”: Chelsea in pressing, l’Inter lo valuta 120 milioni

Il club inglese pronto all'assalto per Big Rom: l'Inter fissa il prezzo e non farà alcuno sconto, anzi

Nuovi rumors sull’interesse del Chelsea per Romelu Lukaku . Arrivano dall’Inghilterra, dove sono certi che i Blues per rinforzare l’attacco abbiano nel mirino anche il centravanti dell’Inter. “ “Giù le mani da Lukaku”. Ma c’è il prezzo: 120 milioni di euro ”, titola oggi Tuttosport sull’attaccante belga. L’ Inter è decisa a tenere il bomber , che può partire solo di fronte a un’ offerta veramente irrinunciabile . Altrimenti resterà in nerazzurro anche dopo l’addio di Antonio Conte.

“Per l’Inter ci sono dei giocatori più cedibili di altri (vedi Barella e Bastoni), ma tutti hanno un prezzo. Quello di Lukaku è di 120 milioni, una cifra che difficilmente verrà raggiunta da qualche club, ma in Inghilterra negli ultimi giorni sono tornati a farsi forti i rumors sull’interesse del Chelsea, club dove Lukaku ha già militato in due occasioni. Il club campione d’Europa vuole regalare una punta a Tuchel e Lukaku è il nome in primissima fila. Il belga - atteso a Milano all’inizio della prossima settimana -, pubblicamente, però, ha più volte fatto capire di voler rimanere; mentre l’Inter non vuole assolutamente perderlo. Dunque, a meno di clamorosi tsunami, nulla accadrà. Per altro nessuno finora ha portato all’Inter un’offerta per Lukaku che la prossima stagione vedrà il suo ingaggio salire da 7.5 a 8.5 milioni più bonus”, si legge.