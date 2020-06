TS – Inter, entro domani il prolungamento dei prestiti di Moses e Sanchez: c’è ottimismo

Rimane ancora da definire il prolungamento dei prestiti di Alexis Sanchez e Victor Moses: la dirigenza dell’Inter è al lavoro per trovare un accordo con Manchester United e Chelsea.

Tuttavia, nonostante le parole pronunciate ieri sera da Marotta, secondo Tuttosport in casa nerazzurra si respira un cauto ottimismo: “Parole strategiche le sue, visto che è grande l’ottimismo in società perché entro domani arrivi il sì per allungare il prestito dei due fino a fine agosto.

La situazione più complicata è sicuramente quella di Sanchez, con lo United in corsa per l’Europa League che non lo vorrebbe incrociare con la maglia di un’avversaria. Con l’Inter che ha pagato 5 dei 15 milioni del suo ingaggio e che, con altri due mesi, ne dovrebbe aggiungere altri 2.5 circa“.