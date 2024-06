Giovedì è previsto un nuovo colloquio fra l’Inter e Tullio Tinti per il rinnovo del tecnico. Intanto domani l'ufficialità del rinnovo di Barella

Giovedì è previsto un nuovo colloquio fra l’Inter e Tullio Tinti per il rinnovo di Simone Inzaghi. Come sottolinea il Corriere della Sera, restano ancora da definire i dettagli della trattativa (da modulare i bonus per garantire il prolungamento fino al 2027).