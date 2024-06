Forse non ha trovato lo spazio che sperava, ma quando chiamato in causa Davide Frattesi ha sempre risposto presente. Gol pesanti e decisivi nella corsa che hanno portato la ventesima stella, il centrocampista si racconta in una lunga intervista a Repubblica. "Quanto è stato vicino al Milan? Non ne ho mai saputo niente. Il mio agente mi ha chiesto: dove vuoi andare? Io già a maggio dello scorso anno ho risposto: solo Inter. Lo avevo deciso giocandoci contro. Una squadra fortissima, con un grande allenatore e un pubblico magico. Non volevo ascoltare niente altro".