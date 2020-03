Donadoni: “Coronavirus? Tutto sarà più bello. Serie A? Juve sempre lassù, ma l’Inter c’è”

“Quando sarà tutto finito, ogni cosa sarà più bella“. Roberto Donadoni manda attraverso un’intervista a La Gazzetta dello Sport un messaggio di speranza all’Italia: “Ne usciremo tutti insieme: approfittatene per stare in famiglia, con i vostri cari. È in momenti del genere che si colgono i valori realmente importanti della vita“.

“Se lo slittamento dei Euro 2020 penalizzerà la Nazionale? Vedo un progetto che va avanti: risultati, tanti giovani forti e di prospettiva che si inseriscono. L’Italia ha tutto per tornare a essere protagonista. Un nome? Zaniolo: era in ascesa, dunque peccato l’infortunio, ma tornerà più forte di prima“.

“Serie A? La classifica sta rispettando i pronostici: la Juventus è sempre lassù e l’Inter c’è, nonostante abbia perso qualcosina. La Lazio, beh, è la rivelazione: mai come quest’anno è un avversario tostissimo per tutti. Sul Milan, che dire: leggendo e sentendo, noto che i problemi partono dall’alto. Il quadro societario è nebuloso, tutto ciò condiziona il rendimento della squadra. E i risultati sono una conseguenza“.