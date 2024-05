"Un giocatore come Scamacca è ovvio che possa tornare molto utile a questa Nazionale, Spalletti farà le sue valutazioni che ritiene più giuste. Chiaramente ci sono squadre più forti dell'Italia a questo europeo, che hanno tradizione e hanno dimostrato, anche nel recente passato, di avere valori importanti".

"Io ritengo comunque che l'Italia se la giocherà con tutte. Quando si arriva a una competizione a fine stagione è fondamentale avere i giocatori che siano a posto dal punto di vista fisico perché questo ti dà le garanzie per competere nel modo migliore". Così Roberto Donadoni, ex commissario tecnico, a margine della Legends Padel League, parla del ruolo dell'Italia ai prossimi europei che si disputeranno in Germania.