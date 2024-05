Intervenuto in diretta sul canale YouTube Forza Inter Brasil, Maicon, ex terzino nerazzurro, ha parlato così della possibilità di vedere a Milano Bento Krepski: "Penso di sì. Ho parlato con alcune persone dietro le quinte e penso proprio che andrà all’Inter. Perché Sommer è avanti con l’età e nelle ultime partite Bento ha fatto molto bene anche con la Nazionale brasiliana nelle ultime due partite, no? La dirigenza dell’Inter già vedendo questo…credo che Bento abbia tutte le carte in regola per andare a Milano e penso anche che stia già firmando un contratto con loro".