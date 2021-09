Ds Benevento: “Insigne? Resti al Napoli, altrove non troverebbe ciò che ha lì”

Le parole di Pasquale Foggia: "Insigne? Credo che il matrimonio con il Napoli debba proseguire. E' importante per il Napoli ed il Napoli per lui"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato così di Lorenzo Insigne, in scadenza col Napoli e obiettivo di mercato dell'Inter: "Credo che il matrimonio con il Napoli debba proseguire. E' importante per il Napoli ed il Napoli per lui. Da calciatore gli dico: resta, altrove non troverai ciò che hai qui. Il mio grande rammarico è stato quello di non giocare in azzurro".