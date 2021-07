Ds Sampdoria: “Damsgaard? Tutto ha un prezzo. Noi vorremmo trattenerlo ma…”

Le parole di Carlo Osti: "Sono contento che la Danimarca sia arrivata così avanti, tutti hanno potuto vedere Damsgaard: ha qualità tecniche eccezionali"

Intervenuto ai microfoni di Rai 1, Carlo Osti , direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato così del gioiellino classe 2000 Mikkel Damsgaard , accostato di recente anche all'Inter : "Italia esaltante in questo Europeo. Sono contento, poi, che la Danimarca sia arrivata così avanti, tutti hanno potuto vedere Damsgaard: ha qualità tecniche eccezionali e sono contento che tutta l’Europa si sia accorta di lui. Come ha detto ieri il presidente Ferrero, è incedibile. Poi, nessuno è incedibile. Tutto ha un prezzo.

Non è semplice stabilire il suo reale valore di mercato oggi, vivremo un calciomercato più difficile rispetto a quello dell'anno scorso. Noi vorremmo trattenerlo, lui avrebbe la possibilità di crescere ancora di più. Il prezzo, poi, lo fissa il mercato, non io. È chiaro che stiamo parlando di un giocatore di valore assoluto. C’è da dire che la Sampdoria ha fatto un investimento importante sul ragazzo, che aveva giocato poche partite nel campionato danese. Lo comprammo su indicazione di un nostro osservatore, Mimmo Gentile, per 8 milioni".