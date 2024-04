Denzel Dumfries compie oggi 28 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

Compleanno per Denzel Dumfries, all'Inter dall'estate del 2021: ecco il messaggio per lui dal mondo nerazzurro

Buon compleanno a Denzel Dumfries! L'esterno olandese compie oggi 28 anni e festeggia il suo terzo compleanno in nerazzurro. Grinta, corsa e spirito di sacrificio, in questa stagione Dumfries ha collezionato 32 presenze e 3 gol considerando tutte le competizioni. Dal suo arrivo in nerazzurro nell'estate 2021, l'esterno ha conquistato cinque trofei: due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.