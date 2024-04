Giocatore totale

Calhanoglu è cresciuto molto in questi anni, dal punto di vista tecnico-tattico ma non solo. Di fatto è diventato un giocatore totale, in grado di ricoprire più ruoli e di diventare uno dei migliori al mondo in cabina di regia. "In più è implacabile dagli undici metri: in nerazzurro ha trasformato tutti e 16 i rigori calciati tra campionato e coppe e da quando è in Italia dagli undici metri non ha mai sbagliato. In questo 2023-24 ha già eguagliato il suo record di gol in campionato stabilito con l'Amburgo nel 2013-14 e ha altre sei giornate per superarsi. Facile immaginare che ci proverà già lunedì e, come successo all'andata, se ci sarà un penalty non avrà paura a calciarlo", commenta La Gazzetta.